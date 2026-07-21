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Царьград

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"История его служанки": Что известно о сериале и Матвее Лыкове, сыгравшем главную роль

"История его служанки": Что известно о сериале и Матвее Лыкове, сыгравшем главную роль

Пожалуй, самый разрекламированный сериал последних месяцев – "История его служанки". Здесь и просто описание фильма на различных площадках, и поддерживающие фотосессии… И, безусловно, показ на "второй кнопке" федерального телевидения.

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