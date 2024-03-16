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Российская авиабомба уничтожила около 300 боевиков «Кракена»

Российская авиабомба уничтожила около 300 боевиков «Кракена»

Российская авиабомба уничтожила около 300 боевиков «Кракена» Ольга ВайленкоВ результате применения объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) российскими военными было уничтожено около 300 боевиков украинского формирования «Кракен».

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