Российская авиабомба уничтожила около 300 боевиков «Кракена» Ольга ВайленкоВ результате применения объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) российскими военными было уничтожено около 300 боевиков украинского формирования «Кракен».
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