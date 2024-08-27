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Царьград

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В Финляндии оштрафуют трех французов за прогулку в Россию через границу

В Финляндии оштрафуют трех французов за прогулку в Россию через границу

На границе Финляндии и России задержали трех гуляющих французов.Французов, которые решили сходить на прогулку из Финляндии в Россию, погранохрана задержала по пути назад.

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