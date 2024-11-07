Соседей замело: в Курганской области ограничили движение автотранспорта

Из-за снегопадов и метелей ограничено движение на территории Курганской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метель) сегодня, 7 ноября, с 06:30 введено временное ограничение дорожного движения в Курганской области.