Соседей замело: в Курганской области ограничили движение автотранспорта

Из-за снегопадов и метелей ограничено движение на территории Курганской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метель) сегодня, 7 ноября, с 06:30 введено временное ограничение дорожного движения в Курганской области.
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