Губин объявил о возвращении на сцену и представил новую песню — вот каким будет хит

Артиста воодушевил его творческий вечер на «Новой волне». Андрей Губин ни разу не был женат кадр шоу "Секрет на миллион"На днях на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер Андрея Губина, на котором звезды эстрады исполнили его хиты, уже ставшие легендарными.