Santiment: резкий рост негативных настроений вокруг Ethereum может сигнализировать о возможности для покупки

Аналитическая компания Santiment сообщила, что соотношение негативных и позитивных комментариев об Ethereum в крупнейших сообществах — на X (бывший Twitter), Reddit и в Telegram — за последний месяц трижды достигало крайне пессимистичных значений.
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