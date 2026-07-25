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Santiment: резкий рост негативных настроений вокруг Ethereum может сигнализировать о возможности для покупки

Santiment: резкий рост негативных настроений вокруг Ethereum может сигнализировать о возможности для покупки

Аналитическая компания Santiment сообщила, что соотношение негативных и позитивных комментариев об Ethereum в крупнейших сообществах — на X (бывший Twitter), Reddit и в Telegram — за последний месяц трижды достигало крайне пессимистичных значений.

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