Эмоций через край — как избавиться от мимических морщин

Узнаем у специалиста, какие способы помогут в борьбе с возрастными изменениями.фото: freepik.com--> Старение кожи является результатом действия нескольких механизмов: внутреннего старения, возрастного старения и менопаузальных изменений, внешнего старения (фотостарения) и мимического старения.
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