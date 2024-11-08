Курс юаня резко упал до 13,6384

Курс юаня резко упал до 13,6384Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,6384, теряя 0,57% На одной из сторон всех купюр изображен портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна.