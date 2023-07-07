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Ядерные амбиции

Ядерные амбиции

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 30 июня объявил о желании его страны стать участницей программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет делиться ядерными боеголовками с членами альянса, не обладающими оружием массового уничтожения.

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