Ядерные амбиции

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 30 июня объявил о желании его страны стать участницей программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет делиться ядерными боеголовками с членами альянса, не обладающими оружием массового уничтожения.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 30 июня объявил о желании его страны стать участницей программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет делиться ядерными боеголовками с членами альянса, не обладающими оружием массового уничтожения.
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