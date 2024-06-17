Одним из сотрудников ростовского СИЗО, взятых террористами в заложники, оказался житель Кубани

Виктор Кончаков около полугода назад переехал в Ростов-на-Дону из Краснодарского края.Младший инспектор дежурной смены Виктор Кончаков, взятый в заложники террористами при попытке побега из СИЗО-1 Ростова-на-Дону — уроженец Кубани.