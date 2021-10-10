Почему рухнула Русь?

☭КОМПАСПолитикаПочему рухнула Русь?Древняя Русь 11-12 веков была большим развитым мощным государством. Но в 13 веке от неё ничего не осталось.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовКраткий исторический экскурс с назиданием - борьба за власть среди элит, тем более родственников, приводит к бедствиям простого народа и делает государство слабым и зависимым от соседей.Валерий ФедосеевИнтересно. Предательство в западной Руси процветает и по ныне. Любимое занятие евреев в начале второго тысячелетия ~ ростовщичество и работорговля. Всё без изменений.Семенков АлександрПростой люд в борьбе знати за власть страдает больше и дольше всего.Игорь КузнецовТем более в те времена его и не спашивали. Всё решалось кулуарно, интриги и измены... Вот и пришлось таким как Минин поднимать народ против поляков. Хорошо что такие как Пожарский были на Руси.Николай УниятовВы хотите сказать, что сейчас кто-то интересуется мнением народа?СФСтанислав ФатеевАвтор сам сочинил или просто транслирует чужие высеры?Леонид ПопивнякАвтор явно с/ на окраины.....)))))ААлексейА всё началось с крещения, с его утверждением - "Власть от Бога" и далее наследование. А в Ведийской Руси во власть выбирали достойного на 12 лет с обязательным отчётом каждые два года, и по результатам либо продлевали, либо отстраняли.Комментировать
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