У карагандинцев третья медаль Азиады

Ещё одним призёром Азиатских игр стала карагандинка Аделина Земс. Спортсменка выступила в составе команды Казахстана по лёгкой атлетике в смешанной эстафете 4 по 400 метров, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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