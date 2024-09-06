Депутат Госдумы Останина предложила начать демографическую операцию с Дальнего Востока

В России нужно провести «специальную демографическую операцию», отметила в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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