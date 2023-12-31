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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буффон предложил увеличить размер ворот: «Мы могли бы начать думать об этом. Вратари стали крупнее. Сложно забить двухметровому голкиперу издалека»

Буффон предложил увеличить размер ворот: «Мы могли бы начать думать об этом. Вратари стали крупнее. Сложно забить двухметровому голкиперу издалека»

Размер современных ворот – 2,44 метра в высоту, 7,32 метра метра в ширину. – Вы бы увеличили ворота? – Мы могли бы начать думать об этом.

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