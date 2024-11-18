В ХМАО планируют создать венчурный фонд

В ХМАО создадут собственный венчурный фонд. Об этом сообщил Дмитрий Рябых, генеральный директор консалтинговой компании «Альтинвест» и ведущий эксперт в области инвестиционного анализа, выступая на Югорском экономическом форуме.
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