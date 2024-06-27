БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Компанцев Сергей
    Казахстан: строительство этнографии и заговор молчания.. дорогие казахи вы выплатили долг СССР - нет а вам это придёт...Казахстан: строит...
  • Николай Евдокимов
    Лаврова давно нужно было заменить. Он никакой!Казахстан: строит...
  • Nata
    Не надо повторять чьи то глупости. МИД такая структура, которая занимается разговорным жанром. Ни каких других действ...Казахстан: строит...

Казахстан: строительство этнократии и заговор молчания

Казахстан: строительство этнократии и заговор молчания

В своих статьях я довольно часто критикую нынешние казахстанские власти и, надо сказать, есть за что: двурушническая позиция по отношению к конфликту России и Запада, участие в антироссийских санкциях, потакание русофобским настроениям внутри страны, переписывание истории (особенно совместной с нами), прославление откровенных националистов и русофобов – и это только навскидку.

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Комментарии
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Nata
Не надо повторять чьи то глупости. МИД такая структура, которая занимается разговорным жанром. Ни каких других действий она по определению делать не имеет прав. Чтобы наши бывшие союзные соседи что-нибудь начинали думать, следует их взбадривать не словами, т.е. не МИД этим должен заниматься, а экономическим кнутом. Только получив удар по карману у них начинает задумываться голова.Слова же - носит ветер. МИД свое дело знает, но вот то что должно последовать за словами почему-то или запаздывает, или вообще растворяется в эфире.
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1 час.
Николай Евдокимов
Лаврова давно нужно было заменить. Он никакой!
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46 мин.
Компанцев Сергей
Казахстан: строительство этнографии и заговор молчания.. дорогие казахи вы выплатили долг СССР - нет а вам это придётся сделать и кто оплатил строительство столицы Астаны факт депутат гос думы рф в 90 х годах Шашурин его фонд располагался в здании посольства рф - и еще у вас я не давно телефоны сотовые +7 и у рф тоже +7  и у вас код денег СССР но деньги называются по другому , так что только по этому показывает долг вас ..
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