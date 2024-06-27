Казахстан: строительство этнократии и заговор молчания

N Nata Не надо повторять чьи то глупости. МИД такая структура, которая занимается разговорным жанром. Ни каких других действий она по определению делать не имеет прав. Чтобы наши бывшие союзные соседи что-нибудь начинали думать, следует их взбадривать не словами, т.е. не МИД этим должен заниматься, а экономическим кнутом. Только получив удар по карману у них начинает задумываться голова.Слова же - носит ветер. МИД свое дело знает, но вот то что должно последовать за словами почему-то или запаздывает, или вообще растворяется в эфире.

Николай Евдокимов Лаврова давно нужно было заменить. Он никакой!