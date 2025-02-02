Отар Кушанашвили заявил, что попал в ад, пережив две клинические смерти

Во время своей тяжелой борьбы с онкологией Отар Кушанашвили пережил две клинические смерти. Журналист развенчивает миф о свете в конце тоннеля и признает, что болезнь заставила его по-новому взглянуть на жизнь.
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