PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Семилетняя хабаровчанка выписана из приморской больницы после страшной аварии

Семилетняя хабаровчанка выписана из приморской больницы после страшной аварии

Семилетняя девочка, получившая тяжёлые травмы под колёсами квадроцикла, возвращается к жизни. Врачи из Находки смогли оставить её на этом свете — она находилась без сознания под аппаратом ИВЛ, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии