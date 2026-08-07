Семилетняя хабаровчанка выписана из приморской больницы после страшной аварии

Семилетняя девочка, получившая тяжёлые травмы под колёсами квадроцикла, возвращается к жизни. Врачи из Находки смогли оставить её на этом свете — она находилась без сознания под аппаратом ИВЛ, сообщает PRIMPRESS.
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