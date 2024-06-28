Вокальная группа ´Чапурушачкі´ приняла участие в областном конкурсе ´Играй, гармонь´.

Граждане серебряного возраста отделения дневного пребывания Бобруйского районного центра социального обслуживания населения приняли участие в областном конкурсе ´Играй, гармонь!´, который проходил в Быхове.
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