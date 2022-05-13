Лука Дончич исполнил эффектный данк в 6-м матче с «Санз»

Лука Дончич исполнил эффектный данк в 6-м матче с «Санз»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал автором эффектного данка во время шестого матча серии с «Санз» (113:86, 3-3).

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