smi.today

1 649 подписчиков

Казань претендует на статус столицы Международного дня джаза — Бутман

Казань претендует на статус столицы Международного дня джаза — Бутман

Заявку на проведение Международного дня джаза подала Казань, заявил народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман, 15 октября сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх