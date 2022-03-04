В Прионежском районе водителей автобусов наказали рублем за нарушения

Одно из повторяющихся нарушений – неиспользование тахографа, контролирующего режим труда и отдыха водителя На минувшей неделе за неисполнение ПДД сотрудники госавтоинспекции Прионежского района выявили несколько водителей общественного транспорта.
Одно из повторяющихся нарушений – неиспользование тахографа, контролирующего режим труда и отдыха водителя На минувшей неделе за неисполнение ПДД сотрудники госавтоинспекции Прионежского района выявили несколько водителей общественного транспорта.
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