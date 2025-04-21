Киевский режим не пойдёт на признание Крыма российским, а значит мирный план Трампа Зеленский отвергнет— таким мнением поделился военный эксперт Алексей Живов в программе «Актуальные комментарии» на «Первом Севастопольском».
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