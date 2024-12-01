РЖД оставили новые вагоны на продлёнку. Эксперты не верят в скорость ВСМ. На востоке не осталось места для манёвра. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было увеличение уставного капитала РЖД почти на 40 млрд рублей, требование Минэнерго вернуть понижающие коэффициенты на перевозку угля на восток и формирование президентом РФ рабочей группы по развитию МТК «Север — Юг».