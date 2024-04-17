В Нижнем Новгороде сгорели иномарки около "Маршал Града": названа причина

Накануне вечером в Нижнем Новгороде произошёл пожар на парковке: В МЧС назвали причину.На парковке около жилого комплекса "Маршал Град" поздно вечером 16 апреля загорелся из-за короткого замыкания в моторном отсеке легковой автомобиль, вместе с ним обгорел и соседний.