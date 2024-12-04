В Москве проходит инвестфорум ВТБ «Россия зовёт!»

В Москве проходит 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!». В макроэкономической сессии принимают участие министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замглавы администрации президента Максим Орешкин и другие спикеры.
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