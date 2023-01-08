Аргументы недели

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Российский сенатор Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок наступательных вооружений Украине

Российский сенатор Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок наступательных вооружений Украине

Представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков заявил о расколе в ФРГ из-за поставок наступательных вооружений киевской стороне.

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