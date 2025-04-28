В МФЦ на Дубнинской стартовал городской проект «Лица Победы»

В офисах государственных услуг «Мои документы» жители Бескудниковского района могут поделиться фотографиями, воспоминаниями и историями своих родных и близких, которые воевали на фронте, трудились в тылу и внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
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