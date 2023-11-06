Жители Ивановской и Владимирской области наблюдали северное сияние сквозь облака

Причиной аномального для наших широт явления стала небывалая магнитная буря.В ночь на 6 ноября жители Ивановской и Владимирской областей могли наблюдать редкое для наших широт явление - северное полярное сияние.
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