Овчинников ответил Канчельскису на претензии в адрес академии «Локомотива»

Директор академии «Локомотива» Сергей Овчинников ответил экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису, который раскритиковал академию железнодорожников.
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