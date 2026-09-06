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Трейдеры Polymarket ставят на снижение оценки OpenAI до $750 млрд

Трейдеры Polymarket ставят на снижение оценки OpenAI до $750 млрд

На Polymarket участники рынка направили от $119 тыс. до $132 тыс. на сценарий, при котором капитализация OpenAI после возможного IPO окажется в диапазоне от $500 млрд до $750 млрд к концу года.

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