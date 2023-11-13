Полянский: после СВО мир много узнает о славящих нацистов Украине и Канаде

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на то, что мировое сообщество после окончании специальной военной операции (СВО) многое узнает о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов.
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