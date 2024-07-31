Аналитик заявил о готовности США пожертвовать благосостоянием Европы

Правящая элита США сегодня находится в кризисе из-за потери статуса экономического, военного и политического абсолютного тяжеловеса, из-за чего Вашингтон рассматривает возможность пожертвовать благосостоянием Европы ради сохранения собственного статуса-кво.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии