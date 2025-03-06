В Минздраве разработали эскизы предупреждений о вреде снюса и насвая

В Минздраве разработали эскизы предупреждений о вреде потребления не курительных табачных изделий. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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