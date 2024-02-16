В Челябинске директор клининга станет рабочей и будет отдавать деньги государству

Поставлена точка в уголовном деле о гибели двух человек на Родниковском свинокомплексе.В апреле 2022 года на Родниковском свинокомплексе в Красноармейском районе погибли два человека: сотрудники клининговой компании занимались очисткой канализационной системы агропредприятия.