В Челябинске директор клининга станет рабочей и будет отдавать деньги государству

Поставлена точка в уголовном деле о гибели двух человек на Родниковском свинокомплексе.В апреле 2022 года на Родниковском свинокомплексе в Красноармейском районе погибли два человека: сотрудники клининговой компании занимались очисткой канализационной системы агропредприятия.
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