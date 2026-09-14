The ex-prosecutor of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAP) Stanislav Bronevitsky called the Ukrainian authorities and law enforcement agencies of the country a traveling circus.
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