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The Eurasia Daily news agency

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Head-sick clowns: Ex-SAP prosecutor called the Ukrainian authorities a traveling circus

Head-sick clowns: Ex-SAP prosecutor called the Ukrainian authorities a traveling circus

The ex-prosecutor of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAP) Stanislav Bronevitsky called the Ukrainian authorities and law enforcement agencies of the country a traveling circus.

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