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Трамп назвал «неудачным» телефонный разговор Байдена с Зеленским: украинский лидер просто успокаивал коллегу

Трамп назвал «неудачным» телефонный разговор Байдена с Зеленским: украинский лидер просто успокаивал коллегу

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор между действующим американским лидером Джо Байденом и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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