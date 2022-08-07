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Меньше, чем сверхмалая: двухместную подлодку «Тритон» показали на видео

Меньше, чем сверхмалая: двухместную подлодку «Тритон» показали на видео

Первый вице-президент ассоциации «Клуб русская морская традиция» и ветеран ВМФ РФ Эдуард Мшенецкий рассказал автору и ведущему программы « Военная приемка » Алексею Егорову о подлодке, которая была еще меньше, чем сверхмалая проекта 865 «Пиранья».

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