Меньше, чем сверхмалая: двухместную подлодку «Тритон» показали на видео

Первый вице-президент ассоциации «Клуб русская морская традиция» и ветеран ВМФ РФ Эдуард Мшенецкий рассказал автору и ведущему программы « Военная приемка » Алексею Егорову о подлодке, которая была еще меньше, чем сверхмалая проекта 865 «Пиранья».