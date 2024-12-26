Автобус, следовавший по маршруту Франция-Молдова, вёз контрабанду

Сотрудники таможенного поста «Костешты» в ходе детального осмотра автобуса, въезжавшего в страну, обнаружили 64 незадекларированных комплекта хлопкового постельного белья общей стоимостью более 60 000 леев.
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