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Царьград

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Сибига: Зеленский и Трамп обсудят энергетическое перемирие

Сибига: Зеленский и Трамп обсудят энергетическое перемирие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что энергетическое перемирие может стать главным результатом встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

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