Гор Азизян: переговоры о бое Шара Буллета с Адесаньей идут

Тренер Шарабутдина Магомедова, Гор Азизян, рассказал о переговорах с UFC по его следующему бою. Известный боец, недавно победивший Мишеля Перейру, готовится к возможному поединку с Адесаньей, но окончательное решение остается за американским промоушеном.