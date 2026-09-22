Гор Азизян: переговоры о бое Шара Буллета с Адесаньей идут

Тренер Шарабутдина Магомедова, Гор Азизян, рассказал о переговорах с UFC по его следующему бою. Известный боец, недавно победивший Мишеля Перейру, готовится к возможному поединку с Адесаньей, но окончательное решение остается за американским промоушеном.
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