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Царьград

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Гор Азизян: переговоры о бое Шара Буллета с Адесаньей идут

Гор Азизян: переговоры о бое Шара Буллета с Адесаньей идут

Тренер Шарабутдина Магомедова, Гор Азизян, рассказал о переговорах с UFC по его следующему бою. Известный боец, недавно победивший Мишеля Перейру, готовится к возможному поединку с Адесаньей, но окончательное решение остается за американским промоушеном.

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