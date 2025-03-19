Пособия «вампирам» и изучение менструации мужчин: на что Байден тратил миллиарды

Департамент государственной эффективности США (DOGE) продолжает отменять контракты Агентства США по международному развитию (USAID), а также находит тысячи получателей социальных пособий в возрасте от 150 до 360 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии