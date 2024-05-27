Диетолог Волкова порекомендовала пить не более двух чашек чая в день

Также она посоветовала отказаться от сахаросодержащих напитков Рекомендуется выпивать не более двух чашек чая в день, однако даже здоровому человеку следует отказаться от сахаросодержащих напитков, сообщила РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.