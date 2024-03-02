Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

РИАМО - 2 мар. ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает РИА Новости.