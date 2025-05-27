Депутат Миронов предложил отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах

В Госдуме предложили отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. Разработать поправку к законопроекту «О платформенной экономике» собирается лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
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