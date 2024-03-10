В Орле отключат горячую воду

Отключение горячего водоснабжения ждёт более 30 многоквартирных домов в Орле. Завтра, в понедельник 11 марта, с 9:00 до 13:00 горячую воду отключат по следующим адресам: Паровозная, 5; Лазо, 20, 22; Раздольная, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Бурова, 30; Маринченко, 31; Ленина, 4.