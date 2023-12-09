Уникальное световое шоу в честь Дня Героев покажут на фасаде павильона №1 на ВДНХ

В рамках международной выставки-форума «Россия» 9 декабря на фасаде павильона №1, посвященном экспозиции «Первые в России — стране возможностей», пройдет яркое световое шоу в честь Дня Героев Сорокасекундное проекционное шоу расскажет зрителям историю происхождения ордена Святого Георгия.
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