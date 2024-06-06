Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на сообщения граждан, которые информировали о выступлении блогера, певицы и телеведущей Ольги Бузовой в чрезмерно откровенном костюме на VK fest в Уфе.
Живем в параллельных мирах: Мизулина оценила костюм Бузовой на концерте в Уфе
Комментарии
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Татьяна Собколова
Ну хотя бы освистать её.
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4 час.
Улена
С Бузовой-то спроса нет -"звезда", "певица" самопровозглашенная. А кто таких "звезд" приглашает? Небось еще и денег отвалили кучу, чтоб ее великолепную фонограму послушать...
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2 час.
Маргарита Гуденко
А чего еще ждать от "мин.культ" Все в ее духе.Кто только выбирал ее и оставлял на должности.Поэтому все бузовы,киркоровы ивлеевы чувствуют себя очень комфортно при таком с позволения сказать министре культуры.Только где здесь культура
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2 час.
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