Живем в параллельных мирах: Мизулина оценила костюм Бузовой на концерте в Уфе

С Бузовой-то спроса нет -"звезда", "певица" самопровозглашенная. А кто таких "звезд" приглашает? Небось еще и денег отвалили кучу, чтоб ее великолепную фонограму послушать...

Маргарита Гуденко

А чего еще ждать от "мин.культ" Все в ее духе.Кто только выбирал ее и оставлял на должности.Поэтому все бузовы,киркоровы ивлеевы чувствуют себя очень комфортно при таком с позволения сказать министре культуры.Только где здесь культура