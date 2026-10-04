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Журнал «Профиль»

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Директор нацразведки США Клейтон возглавит рабочую группу Белого дома по ИИ

Директор нацразведки США Клейтон возглавит рабочую группу Белого дома по ИИ

Джей Клейтон, директор национальной разведки США, станет "царем ИИ" в администрации президента Дональда Трампа и возглавит новую рабочую группу Белого дома "Силы сверхинтеллекта".

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