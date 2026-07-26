БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кому — полный бак. Власти утвердили топливную иерархию

Кому — полный бак. Власти утвердили топливную иерархию

Горючка по разнарядке: в приоритете — государство и Севера. Автолюбители и независимые АЗС — в пролете? Юрий Енцов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Николай Зотов Власти установили порядок распределения нефтепродуктов между сферами экономики и группами населения.

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Лайм Баюн
Автора интригана СРОЧНО через границу выпиннуть на территорию Украины - где в этой демократической стране Идеальное распределение топлива!
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1 м.