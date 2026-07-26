Кому — полный бак. Власти утвердили топливную иерархию

Горючка по разнарядке: в приоритете — государство и Севера. Автолюбители и независимые АЗС — в пролете? Юрий Енцов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Николай Зотов Власти установили порядок распределения нефтепродуктов между сферами экономики и группами населения.